Data 3,2 miljoen Belgische WhatsApp-gebruikers aangeboden op internet

Op internet worden de gegevens van 3,2 miljoen Belgische WhatsApp-gebruikers aangeboden. Het gaat om telefoonnummers en identifiers, zo laat de Belgische overheidsinstantie Safeonweb weten, dat onderdeel van het Centrum voor Cybersecurity België is. Belgische WhatsApp-gebruikers worden gewaarschuwd om alert te zijn op phishing-sms'jes en frauduleuze telefoongesprekken.

Volgens Safeonweb zijn de gegevens "verzameld" en worden nu te koop aangeboden. "Dit type inbreuk is niet uniek voor België en heeft zich in het verleden ook in andere landen voorgedaan." Verdere details worden niet gegeven. Het Centrum voor Cybersecurity België laat tegenover De Morgen weten dat het ook om gebruikersgegevens zoals profielfoto’s gaat. De Belgische beveiligingsonderzoeker Inti De Ceukelaire stelt dat de dataset door middel van scraping is verkregen.

Volgens de onderzoeker zijn nagenoeg alle Belgische WhatsApp-gebruikers getroffen. "Het gaat om zo’n grote hoeveelheid, volgens mij zijn dit zowat alle Belgen die een WhatsApp-account hebben. De vraag is dus niet: ‘Ben je erbij?’ Maar eerder: ‘In welke mate ben je erbij?’" Daarnaast doen gebruikers er verstandig aan hun gegevens af te schermen.

Het gaat dan om zaken als profielfoto of 'laatst gezien' en of die voor iedereen toegankelijk zijn. "Je zet dat best op ‘niemand’ of op enkel je contacten. Als al je privacy-instellingen op ‘iedereen’ staan, dan heb je een probleem en kan je ervan uitgaan dat je gegevens te koop zijn. Zie je dat alles op ‘niemand’ staat, dan hoef je je geen zorgen te maken."