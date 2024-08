'Telegram-oprichter Pavel Durov aangehouden door Franse politie'

Telegram-oprichter Pavel Durov is op een vliegveld in de buurt van Parijs aangehouden door de Franse politie en zal vandaag voor de rechter verschijnen, zo melden persbureau AFP en televisiestations TF1 en BFMTV. Volgens bronnen hebben de Franse autoriteiten in een onderzoek naar vermeende overtredingen, waaronder fraude, drugshandel, cyberpesten, georganiseerde misdaad en het promoten van terrorisme, een arrestatiebevel tegen Durov uitgevaardigd.

De Franse autoriteiten zijn van mening dat het gebrek aan moderatie, samenwerking met opsporingsdiensten en de door Telegram aangeboden tools, waaronder wegwerpnummers en cryptovaluta, het platform medeplichtig aan allerlei misdrijven zou maken. De autoriteiten zouden ook verbaasd zijn dat Durov naar Parijs kwam, omdat hij wist dat hij werd gezocht. Zowel in Nederland als daarbuiten hebben autoriteiten herhaaldelijk kritiek op Telegram geuit omdat het onvoldoende zou meewerken met justitie. Daarbij werd in Duitsland zelfs voor een verbod gepleit.