Deense minister wil versleutelde chatdiensten via geoblocking blokkeren

Er staat een vergissing in de eerste zin, dat zou natuurlijk moeten zijn "De Deense minister van Justitie Peter Hummelgaard wil versleutelde chatdiensten zoals WhatsApp en Signal via geoblocking blokkeren, zodat mensen, waaronder criminele mensen, er geen gebruik van kunnen maken."



Via geoblocking alleen en uitsluitend criminelen de toegang ontzeggen is natuurlijk waanzin; als je van tevoren al precies weet wie de crimineel is en waar die zich bevindt dan heb je geen geoblocking nodig maar een arrestatieteam. Het probleem (volgens sommige ministers althans) van versleutelde diensten is dat opsporingsdiensten niet kunnen zien of bepaalde inhoud of conversaties crimineel zijn. Het onderscheid maken tussen crimineel verkeer en niet-crimineel verkeer is precies het probleem; als je dat wil oplossen door middel van geoblocks dan is het onvermijdelijk dat je beide vormen van verkeer moet blokkeren.