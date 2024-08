Sportwinkelketen Sport 2000 lekt persoonsgegevens 3,2 miljoen klanten

De Franse sportwinkelketen Sport 2000 heeft de persoonsgegevens van 3,2 miljoen klanten gelekt. Het gaat om geboortedatum, e-mailadres, namen, telefoonnummers, adresgegevens en aankopen. Het datalek bij de Sport 2000 Group deed zich in april van dit jaar voor. Vanwege de aanval werd toegang tot accounts tijdelijk geblokkeerd.

De gestolen dataset, die uit 4,4 miljoen rijen bestond, werd vervolgens op internet aangeboden. De in totaal 3,2 miljoen unieke e-mailadressen uit de dataset zijn aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned verstrekt. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de gestolen e-mailadressen was 59 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.