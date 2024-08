Bunq-klant krijgt na onterecht opgeheven rekening geen schadevergoeding

Bunq hoeft een klant van wie de bankrekening ten onrechte werd opgeheven en waarvoor het niet mogelijk was de oorspronkelijke rekening te herstellen geen immateriële schadevergoeding te betalen. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. In augustus 2022 liet bunq de klant weten dat zijn rekening was opgeheven. Vorig jaar oktober diende de klant pas een klacht in bij de bank.

Vervolgens stapte de klant naar het Kifid. Tijdens de procedure bij het klachteninstituut herstelde bunq de bankrelatie, waarbij erop naam van de klant een nieuwe bankrekening is geopend. De klant wilde echter zijn oorspronkelijke rekening terug. Omdat bunq dit niet deed vorderde hij een schadevergoeding van de bank. Volgens de klant heeft het terugkrijgen van zijn rekening hem veel tijd gekost, terwijl de bank geen reden had om de rekening op te heffen. Bunq zou dan ook misbruik van haar positie hebben gemaakt, aldus de klant.

"Hoewel de commissie zich kan voorstellen dat de consument het als vervelend heeft ervaren dat zijn bankrekening onterecht is opgeheven en de commissie met de consument van oordeel is dat de communicatie vanuit de bank beter had gemoeten, kan van de bank hierin niet meer worden verwacht. Niet gesteld of gebleken is dat het nog wel mogelijk is de oude bankrekening te herstellen", aldus het Kifid. Bunq stelde dat het niet mogelijk is om bankrekeningen die langer dan drie maanden zijn opgeheven te herstellen. Ook had de klant weinig gebruik van de rekening gemaakt.

Daarnaast heeft de klant niet aangegeven waarom het voor hem een probleem is dat hij zijn oude IBAN-nummer niet heeft kunnen behouden. De klant wilde een immateriële schadevergoeding van bunq. Om daarvoor in aanmerking te komen moet aan bepaalde situaties zijn voldaan. De klant heeft niet aangetoond dat hier sprake van is, zo stelt het Kifid. De vordering wordt dan ook afgewezen (pdf).