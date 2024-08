Schoof: kwetsbaarheden in cruciale ict-systemen niet helemaal te voorkomen

"Telefoons doen het ook weleens niet. Zo is het ook met systemen",

stel je voor dat je dit als ziekenhuis over de beademing apparatuur zou zeggen.

of de netbeheerder over de stroomtoevoer. ach ja 12 uur geen stroom "Get used to it".



ik wil niet speculeren over de oorzaak maar er zitten wel veel afhankelijkheden op een plek. lijkt me niet heel handig