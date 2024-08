Bankmedewerker verkocht persoonsgegevens oudere klanten aan criminelen

Een medewerker van een niet nader genoemde bank heeft persoonsgegevens van oudere klanten verkocht aan criminelen, die de informatie vervolgens gebruikten voor het oplichten van slachtoffers en het stelen van meer dan 140.000 euro. De medewerker, die volgens de rechter gedurende een lange periode een grote hoeveelheid aan persoons- en rekeninggegevens overnam, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet ze een bedrag van 125.000 euro aan de bank terugbetalen.

De slachtoffers in deze zaak waren tussen de tussen de 78 en 95 jaar. Ze werden gebeld door oplichters die zich voordeden als bankmedewerker en stelden dat er iets mis was met de bankrekening. Vervolgens kwam een andere 'medewerker' langs die de pinpas ophaalde en pincode ontfutselde. De oplichters hadden de gegevens van deze slachtoffers via de bankmedewerker verkregen.

Op haar telefoon werden twaalf csv-bestanden aangetroffen met de namen: 65-2.csv, Regio.csv, Regio Arnhem.csv, DH en omgeving.csv, Ja.csv, New Spreadsheet.csv, Yooooo.csv, Beste lijst ooit van de plug herself.csv, New Spreadsheet 3.csv, New Spreadsheet 1 .csv, 65.csv en Ar en omgeving.csv. "De bestanden zijn bekeken en herkend als leads, zijnde bestanden met daarin persoonsgegevens zoals achternamen, geboortedatum en (spaar)rekeningnummers", aldus de rechter.

De verdachte verklaarde dat ze als bankmedewerkster gericht heeft gezocht naar oudere klanten in Noord-Nederland met als doel om (persoons)gegevens over te nemen en vervolgens te verkopen aan een medeverdachte. Hiervoor zou ze betaald krijgen, naar eigen zeggen werd haar duizend euro per week in het vooruitzicht gesteld. In totaal heeft zij maar vierduizend euro ontvangen. Verder verklaarde ze dat zij wist dat er met de door haar overgedragen gegevens slechte dingen zouden gebeuren en dat de medeverdachte hiermee geld zou verdienen.

Zeven slachtoffers die aangifte deden werden voor meer dan 140.000 euro bestolen. De rechter rekent het de verdachte zwaar aan dat zij als bankmedewerker gedurende langere periode moedwillig misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat in haar was gesteld om met vertrouwelijke (persoons)gegevens om te gaan. "De medeverdachten hebben met de door haar aangeleverde leads op georganiseerde en professionele wijze op grote schaal misbruik gemaakt van de goedheid en het gewekte vertrouwen van de door hen zorgvuldig uitgekozen kwetsbare slachtoffers, die allemaal 78 jaar of ouder waren", zo staat in het vonnis.