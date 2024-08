Durex India lekt persoonlijke informatie van onbekend aantal klanten

De Indiase tak van condoomfabrikant Durex heeft de persoonlijke informatie van een onbekend aantal klanten gelekt, waaronder namen, telefoonnummers, e-mailadressen, adresgegevens en bestelgegevens. Dat ontdekte beveiligingsonderzoeker Sourajeet Majumder, die website TechCrunch informeerde. De website bevestigde het datalek, dat op moment van publicatie nog steeds aanwezig is.

Details over de kwetsbaar wil TechCrunch dan ook nog niet geven, behalve dat het gaat om een gebrek aan authenticatie op de bevestigingspagina bij het plaatsen van bestellingen. Het aantal getroffen klanten is onbekend, maar Majumder stelt dat het in ieder geval om honderden personen gaat.