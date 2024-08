Minister gaat rekeninggluren door bankmedewerkers niet in kaart brengen

Minister Heinen van Financiën ziet geen aanleiding voor het in kaart brengen van rekeninggluren door bankmedewerkers. Dat laat de bewindsman weten op Kamervragen van GroenLinks-PvdA (pdf). De partij had vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving over personeel bij bunq dat stiekem in de rekeningen van klanten keek.

"Bankgegevens bevatten veel persoonlijke informatie van klanten. Daar moeten banken zeer zorgvuldig mee omgaan. Gegevens van klanten zouden niet ongehinderd door iedere bankmedewerker moeten kunnen worden ingezien zonder goede reden. Ik ga er dan ook vanuit dat Bunq dit tot de bodem uitzoekt en indien nodig actie onderneemt", aldus Heinen. De minister voegt toe dat hij niet op individuele gevallen kan ingaan. Wel heeft bunq het ministerie van Financiën laten weten dat het dit probleem serieus zal aanpakken.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Van der Lee had Heinen daarnaast gevraagd of rekeninggluren ook bij andere banken voorkomt en of de minister bereid is dit in kaart te brengen. Volgens Heinen blijkt uit openbare uitspraken van Stichting Tuchtrecht Banken (STB) dat er jaarlijks enkele zaken over rekeninggluren worden voorgelegd. "Mede gelet hierop en het toezicht van DNB op de bedrijfsvoering van banken zie ik geen aanleiding voor het nader in kaart brengen hiervan."