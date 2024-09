'Uber deelde gegevens chauffeurs met buitenlandse opsporingsdiensten'

Taxiplatform Uber deelde persoonsgegevens van chauffeurs met opsporingsdiensten wereldwijd, terwijl dit in veel gevallen niet is toegestaan, zo melden Trouw, Investico en het Financieele Dagblad op basis van gelekte documenten. Uber stelt in een reactie aan de AVG te voldoen. Het taxiplatform kreeg vorige week van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van 290 miljoen euro opgelegd.

Gegevens van Europese chauffeurs, zoals namen, foto’s, taxilicenties en de locatie van chauffeurs, werden in strijd met de AVG op Amerikaanse servers opgeslagen. Uit gelekte bestanden die in handen kwamen van journalistencollectief OCCRP, waardoor aangesloten Nederlandse media er ook toegang toe hebben, blijkt dat Uber gegevens van chauffeurs met buitenlandse opsporingsdiensten deelde, waaronder de Colombiaanse.

Dit gebeurde via een speciaal online portaal, waar opsporingsdiensten de verzoeken konden indienen. Het gehoor geven aan deze verzoeken lijkt in strijd met de AVG, stelt ict- en privacy-advocaat Dafne de Boer. "Ik zie vooralsnog geen grondslag voor Uber om persoonsgegevens naar Colombia door te geven", zo laat ze weten. "Het zonder grondslag doorgeven van persoonsgegevens is niet toegestaan."

"Je kunt als Nederlands bedrijf niet zomaar gegevens over burgers overdragen aan andere staten. De koninklijke weg is dat dit gebeurt via een rechtshulpverzoek van Colombia aan het Nederlandse justitie, die dat vervolgens alleen inwilligt onder zeer strenge voorwaarden", aldus Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof. "Er moet een strafrechtelijke verdenking zijn, en er moeten garanties zijn dat de rechten van burgers voldoende worden beschermd."