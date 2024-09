Rabobank moet gegevens vermeende oplichter met getroffen klant delen

Rabobank moet een klant die het slachtoffer van een online oplichter werd de gegevens van de vermeende oplichter verstrekken, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De klant kocht eind vorig jaar via Marktplaats voor meer dan duizend euro stereoapparatuur. Een dag later ontving de klant een e-mail van Marktplaats met een waarschuwing voor de advertentie waarop de klant had gereageerd. Marktplaats stelde daarin dat het waarschijnlijk om een frauduleuze advertentie ging.

Dezelfde dag trok de klant bij Rabobank aan de bel en deed aangifte bij de politie. Een dag later nam de klant weer contact op met Rabobank, waarbij de bank hem liet weten dat het rekeningnummer van de begunstigde niet bekend was in het register van het landelijk meldpunt internetoplichting (LMIO). Er bestaat een procedure waarbij de bank melding doet bij de begunstigde bank en naam en adresgegevens van de begunstigde opvraagt, zodat opgelichte klanten de begunstigde kunnen aanspreken in een civiele procedure.

Vanwege het ontbreken van een melding in het LMIO-register is de bank deze procedure niet gestart. Eind maart van van dit jaar stuurde de klant een screenshot naar de bank van de LMIO-website, met daarop een waarschuwing voor het rekeningnummer van de begunstigde. Rabobank stuurde vervolgens een brief naar de begunstigde met het verzoek om de meer dan duizend euro aan de klant terug te betalen. De bank ontving bericht terug dat de begunstigde niet meer op het adres woont.

De bank besloot de gegevens van de begunstigde daarom niet aan de klant te verstrekken. Het Kifid vindt dat de bank de gegevens wel had moeten verstrekken. "De commissie is van oordeel dat de bank onvoldoende heeft onderbouwd waarom zij de NAW-gegevens niet kan verstrekken. Ten eerste is niet komen vast te staan dat de fraudeur niet meer op het haar bekende adres woont. Het enkele feit dat de brief aan de fraudeur aan de bank is teruggestuurd met daarop de tekst dat hij daar niet meer woont, is onvoldoende om vast te stellen dat het adres en de woonplaats niet meer kloppen", oordeelt het klachteninstituut (pdf).

Daarnaast stelt het Kifid dat onbetwist vaststaat dat de naam van de fraudeur wel klopt. De bank heeft in algemene zin genoemd dat zij aan de AVG moet voldoen, maar heeft niet gemotiveerd waarom die regelgeving haar nu verhindert om de gegevens met de klant te delen, gaat het Kifid verder. "De commissie is dan ook van oordeel dat de bank de bij haar bekende naam, adres en woonplaats (NAW) van de fraudeur met de consument moet delen, zodat hij een civiele procedure tegen hem kan instellen", luidt het oordeel.