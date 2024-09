Mozilla lanceert nieuwe Firefox-versie met 'AI Chatbot feature'

Mozilla heeft een nieuwe versie van Firefox gelanceerd met een 'AI Chatbot feature'. Via de optie kunnen gebruikers een chatbot naar keuze aan de browser toevoegen die dan via de sidebar van de browser snel toegankelijk is, aldus de uitleg van de Firefox-ontwikkelaar. Gebruikers kunnen op dit moment kiezen uit de chatbots: Anthropic Claude, ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat en Le Chat Mistral.

De ingestelde chatbot is vervolgens via de sidebar te gebruiken om bijvoorbeeld informatie op webpagina's samen te vatten of teksten te vereenvoudigen. Mozilla liet eerder al weten dat het nieuwe AI-chatbots als keuzeoptie zal toevoegen als die aan de eisen voor 'kwaliteit en gebruikerservaring' voldoen. De 'AI Chatbot feature' staat standaard uitgeschakeld. Verder zijn met Firefox 130 ook verschillende kwetsbaarheden verholpen. Updaten naar de nieuwe versie kan via de automatische updatefunctie of Mozilla.org.