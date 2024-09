FBI: bewaar geen informatie over cryptowallets op online apparaten

De FBI heeft vandaag cryptobedrijven en mensen met cryptovaluta gewaarschuwd voor social engineering-aanvallen die het werk zijn van Noord-Korea. Daarbij adviseert de Amerikaanse opsporingsdienst om geen informatie over cryptowallets op met internet verbonden apparaten te bewaren. De 'malicious cyber actors' doen zich onder andere voor als wervingsbureaus of techbedrijven en proberen medewerkers van cryptobedrijven zo ver te krijgen dat ze malware uitvoeren. Vervolgens proberen de aanvallers via deze malware cryptovaluta te stelen.

De Amerikaanse opsporingsdienst adviseert het ontwikkelen van eigen unieke methodes om de identiteit van een contact te verifiëren, door middel van een gescheiden niet gekoppeld communicatieplatform. Tevens wordt aangeraden om informatie over cryptowallets, zoals inloggegevens, wachtwoorden, wallet-ID's, seed phrases en private keys, niet op met internet verbonden apparaten op te slaan.

Bedrijven die toegang tot grote hoeveelheden cryptovaluta hebben wordt aangeraden om het downloaden en uitvoeren van bestanden door middel van whitelisting te blokkeren en het openen van e-mailbijlagen standaard uit te schakelen. In het geval medewerkers of organisaties denken dat ze slachtoffer van social engineering zijn geworden wordt aangeraden om de internetverbinding meteen te verbreken, maar de computer wel aan te laten staan, aangezien dit kan helpen bij het onderzoek.