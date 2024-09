FTC: 300 miljoen dollar gestolen via scams met bitcoin-geldautomaten

Sinds 2020 hebben scammers al meer dan driehonderd miljoen dollar weten te stelen door mensen via een combinatie van (bank)helpdeskfraude en bitcoin-geldautomaten op te lichten, zo stelt de Amerikaanse toezichthouder FTC. Vorig jaar werd het grootste schadebedrag tot nu toe gemeld, namelijk 114 miljoen dollar en in de eerste helft van dit jaar staat de teller al op 65 miljoen dollar.

Bij de fraude worden slachtoffers gebeld door oplichters die stellen dat er een probleem met de bankrekening is of het geld daar niet veilig is. Ook doen de oplichters zich voor als medewerker van Apple en Microsoft en claimen een zogenaamd probleem met de computer. Vervolgens worden slachtoffers opgedragen om hun geld bij de bank op te nemen en naar een bitcoin-geldautomaat te gaan. Via dergelijke automaten is het mogelijk om bitcoin aan te schaffen.

Zodra het slachtoffer bij de automaat is sturen de oplichters het slachtoffer een bericht met QR-code. Deze QR-code moet het slachtoffer door de bitcoin-geldautomaat laten scannen. Hierdoor gaat het gestorte geldbedrag naar de cryptowallet van de oplichter. Het gemiddelde schadebedrag per slachtoffer in de eerste helft van dit jaar bedraagt 10.000 dollar, aldus de toezichthouder. Volgens de FTC zijn het met name zestigplussers die slachtoffer van de fraude worden.