EDRi bezorgd over politieke plannen voor online leeftijdsverificatie

De Europese burgerrechtenbeweging EDRi maakt zich zorgen over politieke plannen en wetsvoorstellen voor online leeftijdsverificatie, omdat die een bedreiging kunnen vormen voor privacy, databescherming en het recht op vrijheid van meningsuiting en vereniging. Politici schilderen leeftijdsverificatie af als een 'wondermiddel' dat minderjarigen tegen pornografische content, geweld en gokken kan beschermen, alsmede blootstelling aan grooming, cyberpesten, gerichte advertenties en andere risico's waar ze niet blootgesteld aan zouden moeten worden, stelt EDRi-beleidsadviseur Janine Patricia Santos.

"In een poging om systemen die niet voor minderjarigen zijn ontworpen veiliger te maken, zien we een politieke haast om regelgeving door te voeren die drastische maatregelen neemt om de internettoegang van kinderen te beperken en de autonomie van kinderen en hun ouders in één klap ondermijnt", aldus Santos. Ze voegt toe dat de meeste online leeftijdsverificatietools niet compatibel met de AVG zijn. Daarnaast kunnen dergelijke systemen de vrijheid van meningsuiting en deelname, alsmede de toegang tot informatie, beperken.

Santos waarschuwt dat leeftijdsverificatietechnologie een ernstige dreiging voor de digitale rechten van mensen vormt. Zeker wanneer de nauwkeurigheid afhangt voor een grote hoeveelheid persoonlijke data, wat op gespannen voet met de AVG staat. "Toch zijn overheden, de industrie en stakeholders wanhopig op zoek naar het juiste 'rechtenrespecterende, privacy-beschermende, nauwkeurige' leeftijdsverificatiesysteem", merkt ze op.

De beleidsmedewerker merkt op dat het 'wondermiddel' van de industrie en politici digitale rechten onder het tapijt veegt. "De bezorgdheid van de industrie en Big Tech dat beleid ‘moeilijk te vertalen is naar productontwerp’ kan ervoor zorgen dat ze verantwoordelijkheid ontlopen, dankzij het feit dat concepten zoals ‘risico’ en ‘de beste belangen van het kind’ vaag gedefinieerd zijn en openstaan voor (ideologische) interpretatie", gaat Santos verder.

Santos legt uit dat online leeftijdsverificatie geen haastklus is, maar een balanceeract, die rekening moet houden met bescherming, privacy en efficiëntie. "Dit zou niet moeten worden geframet als een keuze tussen fundamentele rechten en kindbescherming. Wat goed is voor kinderen en jongeren, zoals het waarborgen van het hoogste niveau van privacy en veiligheid op online platforms, komt uiteindelijk iedereen ten goede."