AIVD-toezichthouder krijgt op 1 juli 2026 definitief nieuwe locatie

De Commissie Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) krijgt op 1 juli 2026 de definitieve nieuwe locatie. Vanaf 1 januari volgend jaar wordt er gebruikgemaakt van tijdelijke huisvesting. Vanwege de huisvestingsproblematiek zullen de AIVD en MIVD bepaalde bevoegdheden niet inzetten totdat de tijdelijke locatie in gebruik is genomen. Dat laten minister-president Schoof, minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en minister Brekelmans van Defensie op Kamervragen van NSC, GroenLinks-PvdA, Volt, SP en BBB weten (pdf).

Op 1 juli is de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma in werking getreden. Het wetsvoorstel biedt de AIVD en de MIVD tijdelijk meer handelingsruimte wat betreft de inzet van de hackbevoegdheid en onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. Daarnaast voorziet het in mogelijkheden om bulkdatasets langer te bewaren wanneer de nationale veiligheid dat vraagt.

Volgens de CTIVD zijn er tien fulltime medewerkers nodig om effectief toezicht uit te oefenen op wat er in de Tijdelijke wet is geregeld en de continuïteit van het toezicht alsmede de versterking van de slagkracht van de diensten te waarborgen. De toezichthouder heeft herhaaldelijk laten weten dat het onvoldoende personeel en werkruimte heeft om het toezicht op de inlichtingendiensten goed in te richten. Het feit dat de Tijdelijke wet in werking trad zonder adequaat toezicht zorgde voor de nodige vragen in de Tweede Kamer. Partijen wilden dan ook opheldering, onder andere over de huisvesting van de CTIVD.

"De CTIVD wordt per 1 januari 2025 tot 1 juli 2026 tijdelijk gehuisvest. De CTIVD wordt per 1 juli 2026 definitief gehuisvest op de locatie Turfmarkt 147 in Den Haag", zo laten de bewindslieden op de vragen weten. Ze voegen toe dat de toezichthouder per januari volgend jaar in volle formatie, inclusief de tien fulltime medewerkers voor het toezicht op de toepassing van de Tijdelijke wet, op één locatie gehuisvest worden.

Tevens melden Schoof, Uitermark en Brekelmans dat de CTIVD heeft aangegeven geen toezicht te kunnen houden op verschillende bepalingen uit de Tijdelijke wet, omdat de daarvoor benodigde cyberspecialisten voor een groot deel belast zijn met werkzaamheden voor de huisvestingsproblematiek. "Toepassing van deze bevoegdheden onder de condities van de Tijdelijke wet zal dus pas plaatsvinden nadat de CTIVD de tijdelijke huisvesting betrokken heeft, of zoveel eerder als in overleg met de CTIVD verantwoord wordt geacht", laten de bewindslieden daarover weten.