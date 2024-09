Defensie krijgt Cyber Academy om cybercapaciteit krijgsmacht te vergroten

Defensie krijgt een Cyber Academy om zo de cybercapaciteit van de krijgsmacht te vergroten, zo staat in de vandaag verschenen Defensienota. Tijdens de presentatie liet minister Brekelmans van Defensie weten dat het cyberdomein steeds belangrijker wordt. "Het Defensie Cyber Commando kan daarom op nieuwe investeringen rekenen", aldus de bewindsman.

In de Defensienota staat dat capaciteiten in het cyberdomein worden versterkt en er wordt geïnvesteerd in kennis, innovatie, modernisering en opleidingen. "Defensie moet onder alle omstandigheden, ook bij cyberaanvallen of een kinetisch conflict, digitaal veilig kunnen werken en operaties kunnen uitvoeren. Daarvoor wordt de digitale infrastructuur van Defensie versterkt. Defensie verhoogt daarnaast de eigen digitale weerbaarheid door te investeren in cyberbewustzijn en bijbehorend gedrag van personeel", laat de nota weten.

Verder wordt de groei van het Cyber Warfare & Training Centre voortgezet. Dit moet ervoor zorgen dat er defensiebreed kan worden voorzien in cyberopleidingen. Ook moet dit helpen bij het vergroten van het cyberbewustzijn van zowel nieuw als bestaand personeel. Tevens worden investeringen in de eigen cyberveiligheid van Defensie en het verhogen van cybergereedheid voortgezet.

De Defensienota laat ook weten dat Defensie een bijzondere behoefte heeft aan specifieke categorieën personeel, zoals cyberspecialisten, IT’ers en technici. "Om de cybercapaciteit van de krijgsmacht te vergroten, wordt een Cyber Academy opgezet binnen het Defensie Cyber Commando." Het Defensie Cyber Commando zal ook verder worden versterkt om de operationele militaire cyberslagkracht te vergroten. Dit legeronderdeel werd in september 2014 opgericht en concentreert zich op drie gebieden: het verdedigen van digitale systemen, het verkrijgen van inlichtingen en het aanvallen van digitale systemen.