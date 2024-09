Mediahuis krijgt dwangsom voor cookiebanner op Belgische nieuwssites

De Belgische uitgeverij Mediahuis heeft van de Belgische privacytoezichthouder een dwangsom opgelegd gekregen wegens de cookiebanner die het op vier Belgische nieuwssites gebruikt. Volgens de Gegevensbeschermingautoriteit (GBA) ontbreekt in de cookiebanner een alles-weigeren knop, wordt er gebruikgemaakt van misleidende knopkleuren, was het niet even gemakkelijk om gegeven toestemming in te trekken en moet er voor de plaatsing van niet strikt noodzakelijke cookies (zoals analytische cookies voor marketingdoeleinden) altijd toestemming zijn.

De Belgische privacytoezichthouder heeft Mediahuis opgedragen om binnen 45 dagen de nodige aanpassingen door te voeren. Zo moeten de cookiebanners worden aangepast op het gebied van de weigeringsknop en mag er geen gebruik worden gemaakt van misleidende knopkleuren. Als de cookiebanners dan nog steeds niet voldoen wordt er voor elk niet opgevolgd bevel een dwangsom van 25.000 euro per dag en per niet-conforme nieuwssite opgelegd. Bovendien berispt de GBA Mediahuis ook en wijst de toezichthouder erop dat Mediahuis enkel strikt noodzakelijke cookies mag plaatsen en uitlezen op grond van het gerechtvaardigd belang.

"Deze beslissing vestigt de aandacht op het belang van het juiste gebruik van cookies, zoals de verplichting om een knop “alles weigeren” aan te bieden in de cookiebanner wanneer het gaat om cookies die niet strikt noodzakelijk zijn. Deze optie moet vanaf het begin aan de gebruiker worden aangeboden, zodat hij een vrije en geïnformeerde keuze kan maken en meteen kan zien welke mogelijkheden hij heeft", zegt Hielke Hijmans van de GBA. De klacht tegen Mediahuis werd namens een Nederlandse gebruiker ingediend door noyb, de organisatie van de bekende Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems. Mediahuis kan nog in beroep gaan.

Onlangs liet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een interview met Security.NL weten dat het accepteren en weigeren van cookies even eenvoudig moet zijn. Het aanpakken van websites met foute cookiebanners heeft echter meer voeten in de aarde dan alleen een snelle controle van de cookiebanner. "Veel van de nieuwswebsites hebben een verwerkingsverantwoordelijke die niet in Nederland zit, dat maakt het lastig voor ons. Dan moeten we met de Belgische of andere toezichthouder samenwerken", aldus de AP.