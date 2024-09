Tor Browser overweegt standaard uitschakelen user agent spoofing

De makers van Tor Browser overwegen om user agent spoofing standaard uit te schakelen, zo hebben ze aangekondigd. Tor Browser wordt dagelijks door miljoenen mensen gebruikt die hun ip-adres willen afschermen, privacy beschermen en overheidscensuur omzeilen. De user agent die een browser standaard naar websites verstuurt bevat allerlei informatie over het systeem van de gebruiker. Tor Browser spooft de user agent om te voorkomen dat websites of malafide exitnodes het besturingssysteem van de gebruiker kunnen achterhalen.

Het Tor Project, de ontwikkelaars van Tor Browser, hebben nu een optie aan een testversie van de browser toegevoegd waardoor de user agent niet meer wordt gespooft en overwegen om die standaard in te schakelen. Tor Browser zal dan aan websites doorgeven wat voor soort besturingssysteem iemand gebruikt (Windows, macOS, Linux of Android). De reden hiervoor is dat het spoofen van de user agent ervoor kan zorgen dat websites niet goed werken. Daarnaast zou de meerwaarde beperkt zijn.

Er zijn allerlei andere manieren om gebruikers te tracken en de spoofingfeature werkt alleen als JavaScript staat uitgeschakeld. Verder zou de HTTPS-Only mode van Tor Browser het passief sniffen van http-verkeer op user agents ook beperken. Het Tor Project is dan ook benieuwd wat gebruikers en 'domeinexperts' ervan vinden om het spoofen uit te schakelen en vraagt om feedback. Het is dan ook nog niet bekend of en wanneer het spoofen wordt uitgeschakeld.