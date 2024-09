EFF adviseert leerlingen: beschouw schoollaptops als spionagetool

Leerlingen moeten alle laptops, tablets en andere apparaten die ze van hun school ontvangen als spionagetool beschouwen, zo adviseert de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. De organisatie raadt leerlingen aan om alle schoolapparatuur uit te schakelen als die niet wordt gebruikt, de apparatuur bij voorkeur op school achter te laten en niet met persoonlijke accounts op door school verstrekte apparaten in te loggen.

De EFF hekelt de monitoringsoftware die op schoolapparatuur wordt geïnstalleerd en alles bijhoudt wat leerlingen doen. De bedrijven die deze software aanbieden claimen dat dit voor de veiligheid van leerlingen is, omdat er op allerlei zaken wordt gemonitord waar leerlingen mee te maken kunnen hebben. Op deze manier wordt de privacy van leerlingen ingeruild voor dubieuze marketingclaims over veiligheid, aldus de EFF.

De monitoringsoftware zou namelijk het gedrag van leerlingen via AI op allerlei zaken monitoren, zoals drugs- en alcoholgebruik, geweld en zelfmoordneigingen. De reden dat scholen dergelijke oplossingen gebruiken zou liggen in het feit dat technische oplossingen eenvoudiger te implementeren zijn dan sociale maatregelen waar scholen vaak niet de middelen voor hebben, zo wijst de EFF naar experts. De burgerrechtenbeweging adviseert leerlingen dan ook om hun privacy terug te pakken en door school verstrekte apparatuur alleen voor schoolzaken te gebruiken en verder links te laten liggen.

"Het zijn niet alleen leerlingen die bezorgd zijn over AI-spionage in het klaslokaal en daarbuiten. Ouders weten vaak niet dat er spyware draait op de door school verstrekte laptops die kinderen mee naar huis nemen. En wanneer erop een gedeelde privécomputer op een door school verstrekt Google Workspace- of Microsoft-account wordt ingelogd, wordt ook wat de ouders zoeken beschikbaar voor de AI-monitoring", aldus de burgerrechtenbeweging. Die roept scholen op om een positief schoolklimaat te creëren en leerlingen niet bloot te stellen aan AI-surveillance.