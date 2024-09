NSC wil opheldering minister over grote storing in defensienetwerk

Nieuw Sociaal Contract (NSC) wil opheldering van minister Brekelmans van Defensie over de grote storing in het NAFIN-netwerk van defensie die onlangs plaatsvond en voor allerlei problemen bij overheidsinstanties en Eindhoven Airport zorgde. "De oorzaak van het probleem lag in de toegangsverlening tot het zogeheten Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN). Door een fout in de softwarecode is een probleem ontstaan in de tijdsynchronisatie op het netwerk. Hierdoor was het niet mogelijk om verbinding te maken met dit netwerk. Er is vooralsnog geen indicatie dat de storing is veroorzaakt door een kwaadwillende partij", aldus minister Brekelmans eerder over de oorzaak van de storing.

NSC-Kamerlid Olger van Dijk wil nu weten op basis van welke informatie de minister tot de conclusie is gekomen dat er geen sprake is van sabotage en of dat nog altijd het geval is. "Hoe beoordeelt u de kwetsbaarheid van het NAFIN-netwerk voor sabotage, zoals het verstoren van de klok van het netwerk, time spoofing?", vraagt Van Dijk verder. Brekelmans moet ook duidelijk maken hoe het zit met de redundantie van het NAFIN-netwerk. "Zijn er voor bijvoorbeeld de aangesloten civiele overheidsdiensten noodvoorzieningen beschikbaar en zo nee, wordt dit naar aanleiding van dit incident overwogen?", vraagt Van Dijk aanvullend.

Het NSC-Kamerlid wil ook uitleg van de minister waarom het bijna vijftien uur duurde voordat de oorzaak van de storing werd ontdekt en verholpen. "Deelt u de mening dat dit onacceptabel is, gegeven de grote gevolgen zoals bijvoorbeeld de impact op het civiele luchtvaartverkeer van vliegveld Eindhoven? In hoeverre hebben de vele aansluitingen op het netwerk van andere overheidsdiensten invloed gehad op dit proces?" Als laatste moet Brekelmans laten weten wat er wordt gedaan om herhaling te voorkomen en storingen sneller op te lossen. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.