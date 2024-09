Binance meldt piek in cryptodiefstallen door middel van clipboard-malware

Cryptobeurs Binance waarschuwt gebruikers voor een piek in cryptodiefstallen, waarbij criminelen gebruikmaken van clipboard-malware. Volgens Binance zag het vooral op 27 augustus een piek, wat voor grote financiële verliezen bij gebruikers zorgde. De cryptobeurs heeft getroffen gebruikers ingelicht en adviseert om geen onofficiële apps en plug-ins te downloaden, omdat de malware daar vaak in zit verstopt.

Clipper-malware, zoals deze vorm van malware wordt genoemd, maakt gebruik van het feit dat cryptogebruikers die een betaling willen doen of geld naar een andere wallet willen overmaken hiervoor vaak het walletadres van de begunstigde kopiëren en vervolgens in een veld op de transactiepagina plakken. Op dat moment bevindt het adres zich in het clipboard van de computer. Malware op de computer kan het adres aanpassen, waardoor de aanvaller het geld ontvangt

"Veel gebruikers installeren nietsvermoedend deze malafide apps wanneer ze software zoeken in hun eigen taal of via onofficiële kanalen, vaak vanwege beperkingen in hun landen", aldus Binance. Naast het niet downloaden van illegale software adviseert de cryptobeurs ook om wallet-adressen altijd dubbel te controleren en beveiligingssoftware te gebruiken.