Regering komt begin volgend jaar met herziening van cloudbeleid

De regering komt begin volgend jaar met de herziening van het rijksbrede cloudbeleid. Oorspronkelijk was aangekondigd dat deze herziening later dit jaar zou verschijnen. Dat staat in de vandaag verschenen Rijksbegroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2022 maakte het kabinet bekend dat de Rijksoverheid voortaan ook van commerciële clouddiensten gebruik mag maken. Tot dan toe mochten overheidsinstanties alleen eigen clouddiensten gebruiken. Nederlandse overheidsdiensten kiezen steeds vaker voor clouddiensten.

Eind vorig jaar is er begonnen met een evaluatie van het cloudbeleid. In deze evaluatie worden niet alleen Europese ontwikkelingen gemonitord, maar is er ook overleg met andere Europese landen. Zo zijn er gesprekken gevoerd met België, Duitsland, Finland en Denemarken. Het kabinet liet afgelopen april weten alle cloud-initiatieven te blijven volgen en waar mogelijk die in de herziening van het rijksbrede cloudbeleid te gebruiken.

Dat de overheid zelf op clouddiensten inzet blijkt uit een beschrijving in de begroting van de diensten die Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) levert: "De technologische ontwikkeling gaat snel. Dit opent mogelijkheden om onze bestaande diensten te verbeteren. In 2025 wordt verder gegaan met (de voorbereiding van) de transitie van de on-premises-applicaties met een rijksbreed karakter naar applicaties in de cloud: met veel aandacht voor de veiligheid. Voordelen daarvan zijn onder andere flexibele opslag en reken­ capaciteit en makkelijke bereikbaarheid voor medewerkers en afnemers."