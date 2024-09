AIVD krijgt extra geld voor onderzoeken en operationele slagkracht

De AIVD krijgt extra geld van het kabinet voor het uitvoeren van onderzoeken en versterken van de operationele slagkracht. Dat blijkt uit de Rijksbegroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken die vandaag verschenen is. "De verscheidenheid, hoeveelheid en verbondenheid van dreigingen doen een groot beroep op de AIVD en MIVD. Om Nederland op een robuuste manier te beschermen moet de AIVD steeds vaker onderzoeken intensi­veren. De AIVD investeert ook in 2025 in het herstel van de verminderde operationele slagkracht van de AIVD", aldus de begroting.

Volgend jaar krijgt de inlichtingendienst 72 miljoen euro, dat oploopt naar bijna 87 miljoen euro in 2027. Volgens het ministerie wordt daarmee een wezenlijke stap gezet om 'verloren slagkracht' te herstellen en te innoveren, zodat de dienst 'gekende en ongekende' dreigingen kan adresseren. Als eerste wordt geïnvesteerd in herstel van operationele slagkracht, gevolgd door investeringen voor het worden van een 'data gedreven en technisch toekomstbestendige dienst'. Als laatste wordt geïnvesteerd in versterking van inlichtingenposities.

Volgend jaar zet de inlichtingendienst ook verder in op detectie van digitale aanvallen vanuit statelijke actoren en het bieden van handelingsperspectief en adviezen aan overheden, vitale bedrijven en kennisinstellingen voor het vergroten van de (digitale) weerbaarheid op het gebied van cyber, economische veiligheid en bescherming van vitale sectoren en processen. De AIVD laat in een reactie op het extra geld weten dat met name op China 'extra inzet' noodzakelijk is.