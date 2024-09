AP vindt budget onvoldoende: honderd miljoen is minimaal nodig

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt het budget van 49 miljoen euro dat het kabinet voor volgend jaar heeft toegekend onvoldoende. "Honderd miljoen is minimaal nodig om nieuwe toeslagenaffaires te voorkomen en uitdagingen met digitalisering en algoritmes het hoofd te bieden. Maar het budget is blijven steken op 49 miljoen. Dat is niet genoeg om zelfs aan de meest basale eisen van goed toezicht te kunnen voldoen", zo laat de toezichthouder in een reactie op de kabinetsplannen tegenover het ANP weten.

De privacytoezichthouder heeft herhaaldelijk gesteld dat er structureel honderd miljoen euro per jaar nodig is om alle taken goed uit te kunnen voeren. Daarbij wijst de AP ook naar een berekening van de parlementaire-enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Tot en met 2029 is in de kabinetsbegroting echter een bedrag van zo'n 49 miljoen euro per jaar opgenomen. De toezichthouder geeft aan uit te kijken naar de debatten in de Tweede Kamer over de opvolging van de aanbevelingen van de enquêtecommissie en de verdeling van het geld voor de versterking van de rechtsstaat.