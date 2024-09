Staatssecretaris: storingen door CrowdStrike en defensienetwerk wake-upcall

De storingen die de beveiligingssoftware van CrowdStrike en het defensienetwerk NAFIN onlangs veroorzaakten zijn een wake-upcall, aldus staatssecretaris Szabo voor Digitalisering. De bewindsman stelt dat de 'get used to it' opmerking van Justitieminister Van Weel voor hem inhoudt dat er ook wat aan gedaan moet worden. Szabo deed zijn uitspraken tijdens een debat van de Vaste commissie voor Digitale Zaken over informatiebeveiliging bij de overheid.

Verschillende partijen binnen de Tweede Kamer waren niet te spreken over de 'get used to it' opmerking die minister Van Weel van Justitie en Veiligheid laatst maakte bij de landelijke storing veroorzaakt door het NAFIN-netwerk van Defensie. "De minister van Justitie, sprak de inmiddels beruchte woorden: "Get used to it. Wen er maar aan dat er storingen en problemen zullen plaatsvinden bij digitale processen." Hij sprak ze uit op het moment dat zowel de oorzaak als de impact van de storing volstrekt onduidelijk was", reageerde GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann.

Het Kamerlid merkte op dat de uitspraak geen steun in de rug was, maar een klap in het gezicht van alle cybersecurityspecialisten die aan het werk waren om oorzaken te achterhalen, impact te minimaliseren en problemen op te lossen. "Ja, er zullen zeker cyberaanvallen en storingen gaan plaatsvinden. Honderd procent veilig en honderd procent uptime bestaat niet. Ik zal ook de allerlaatste zijn die dit kabinet, en deze staatssecretaris in het bijzonder, aan onmogelijke standaarden zal houden. Maar ik wil de staatssecretaris wel vragen om er niet met de pet naar te gooien en onze nationale weerbaarheid te vergroten."

"De boodschap die de minister van Justitie en Veiligheid tijdens het incident heeft gecommuniceerd, is dat het in het digitale tijdperk cruciaal is dat it-systemen vaak kunnen uitvallen door storingen. Zo waren er dit jaar de verstoringen die 28 augustus plaatsgevonden in het NAFIN-netwerk, en ook de storing op 19 juli in de software van het bedrijf CrowdStrike, waardoor onder andere de luchthaven Schiphol werd ontregeld. Het is erg dat deze storingen plaatsvinden", reageerde de staatssecretaris.

"Ik heb dat "get used to it" ook gehoord. Ik heb ook iemand in een lezing gehoord die aangaf: doe er wat aan. Voor mij betekent "get used to it" ook: "doe er wat aan". We moeten get used eraan - als ik het goed zeg in het Engels - en ik heb al eerder aangegeven dat ook mijn voorganger en de premier hebben gezegd dat incidenten altijd kunnen plaatsvinden. Volgens mij bent u het daar ook mee eens. Maar dat "doe er wat aan" is het belangrijkste, en ik denk dat deze incidenten, met name omdat het er tweeënhalf à drie waren in twee maanden, een wake-upcall zijn voor ons allen om ook dit dossier serieus aan te blijven vliegen", besloot Szabo zijn antwoord op de vraag van Kathmann.