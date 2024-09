Twintigduizend slachtoffers van datalek CafePress krijgen elk 18 dollar

Twintigduizend mensen die slachtoffer werden van het datalek bij CafePress, waarbij onder andere het social-securitynummer werd gestolen, krijgen elk een schadevergoeding van 18 dollar. Dat laat de Amerikaanse toezichthouder FTC weten. Via CafePress worden allerlei voorbedrukte producten aangeboden zoals T-shirts en koffiemokken, maar kunnen klanten ook hun eigen ontwerpen maken, bestellen of aanbieden. De website claimt dat meer dan twee miljoen ontwerpers hun producten via CafePress aanbieden.

Volgens de FTC wist een aanvaller in februari 2019 misbruik te maken van een kwetsbaarheid en kon zo e-mailadressen, namen, telefoonnummers, wachtwoordhashes, securityvragen en antwoorden en adresgegevens van 23,2 miljoen accounts buitmaken, alsmede onversleutelde social-securitynummers van 185.000 mensen en tienduizenden gedeeltelijke creditcardnummers en verloopdata. Sommige van de informatie werd vervolgens op internet te koop aangeboden.

Een maand nadat CafePress was gewaarschuwd voor de kwetsbaarheid en dat aanvallers klantgegevens hadden buitgemaakt werd het beveiligingslek pas verholpen. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, waaronder van een buitenlandse regering in april 2019, stelde CafePress pas maanden later een onderzoek in. Het niet nader genoemde land waarschuwde CafePress dat klantgegevens waren buitgemaakt en het bedrijf klanten zou moeten waarschuwen. CafePress besloot klanten alleen te vertellen dat ze hun wachtwoorden als onderdeel van nieuw wachtwoordbeleid moesten aanpassen.

Pas in september 2019, een maand nadat het datalek breed in de media was gekomen, kwam CafePress met een waarschuwing aan klanten. Volgens de FTC zorgden de lakse beveiligingsmaatregelen van CafePress ervoor dat klanten nog steeds risico liepen. Zo konden mensen hun wachtwoord resetten door de securityvragen te beantwoorden die bij de aanval waren buitgemaakt.

In 2022 schikte de FTC met CafePress, dat onder andere 500.000 dollar als compensatie voor slachtoffers zou betalen. De FTC liet begin dit jaar weten dat het 185.000 mensen van wie het social-securitynummer is gestolen ging informeren dat ze mogelijk recht op een vergoeding hebben. Uiteindelijk hebben twintigduizend mensen een geldige claim ingediend, aldus de toezichthouder. Over deze groep wordt een bedrag van 370.000 dollar verdeeld, wat neerkomt op een vergoeding van iets meer dan 18 dollar per slachtoffer. De personen zullen een cheque of betaling via Paypal ontvangen.