CISA: kritiek lek in Apache HugeGraph-servers actief aangevallen

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in Apache HugeGraph Server waarvoor in april een beveiligingsupdate verscheen. Dat laat het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security weten. Apache HugeGraph maakt het mogelijk om applicaties te ontwikkelen gebaseerd op graph databases.

Een kwetsbaarheid in de software maakt het mogelijk voor aanvallers op om afstand code uit te voeren en zo de server volledig over te nemen. De impact van het beveiligingslek (CVE-2024-27348) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Eind april kwam de Apache Foundation met updates om het probleem te verhelpen. Begin juni werden technische details over de kwetsbaarheid openbaar gemaakt.

Een maand later meldde The Shadowserer Foundation dat er aanvalspogingen plaatsvonden. Nu meldt ook het CISA dat aanvallers actief misbruik van het beveiligingslek maken. Amerikaanse overheidsinstanties zijn opgedragen om de beschikbare beveiligingsupdate voor 9 oktober te installeren mocht dat nog niet zijn gedaan.