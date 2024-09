Bankhelpdeskfraudeur die 200.000 euro stal krijgt veertig maanden cel

Een 24-jarige man die door middel van bankhelpdeskfraude zeker tien mensen oplichtte en zo 200.000 euro stal is door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden. De man deed zich voor als bankmedewerker en wist slachtoffers zover te krijgen dat ze het programma AnyDesk installeerden, waarna hun computer, tablet of smartphone kon worden overgenomen.

Daarnaast beschikte de verdachte over lijsten met telefoonnummers, zogenaamde leads, die voor de fraude werden gebruikt. Zo werd op een laptop van de verdachte een lijst aangetroffen met daarop de persoonsgegevens van 37 Knab-klanten. De man vertelde slachtoffers dat er problemen met hun rekening waren of dat er geprobeerd was om geld over te maken. Met gegevens die van slachtoffers waren ontfutseld en de toegang tot hun apparatuur werd vervolgens geld overgeboekt. Ook kwam het voor dat bankpassen van slachtoffers werden opgehaald.

De verdachte werd begin vorig jaar aangehouden en zat negen maanden in voorlopige hechtenis. Nadat hij in afwachting van de rechtszaak op vrije voeten werd gesteld maakte de man zich begin dit jaar opnieuw schuldig aan bankhelpdeskfraude. "Bankhelpdeskfraude is een steeds meer voorkomende vorm van criminaliteit die voor verdachten op relatief gemakkelijke wijze zeer lucratief kan zijn", oordeelde de rechter.

Volgens de rechter schendt deze vorm van fraude het vertrouwen dat burgers in het betalingsverkeer hebben, wat cruciaal voor een goed lopende economie is. "Verdachte en zijn medeverdachten hebben hiermee een spoor van vernieling achtergelaten en zij hebben op grote schaal misbruik gemaakt van het gewekte vertrouwen bij slachtoffers, die dachten dat zij op deze wijze konden voorkomen dat zij veel geld zouden kwijtraken. Het tegendeel bleek waar. Hierdoor is hun vertrouwen in ernstige mate geschaad."

De rechter rekende het de verdachte zwaar aan dat zijn slachtoffers kwetsbaar en op hoge leeftijd waren. Daarnaast speelde in de strafmaat mee dat de man eerder veroordeeld is geweest en zich begin dit jaar opnieuw schuldig maakte aan bankhelpdeskfraude. Volgens de rechter is een gevangenisstraf van veertig maanden 'passend en geboden'. Naast de gevangenisstraf moet de man ook schadevergoedingen betalen die door slachtoffers waren gevorderd.