Minister: ransomware is een bedreiging voor de nationale veiligheid

Ransomware en andere vormen van cybercrime zijn een bedreiging voor de nationale veiligheid en het is daarom belangrijk dat burgers en bedrijven weerbaar worden gemaakt. Dat stelt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een toelichting op de begroting van zijn ministerie.

"Uit onderzoek blijkt dat cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit veel slachtoffers maken. Bovendien is cybercrime, waaronder ransomware, een bedreiging voor de nationale veiligheid. Het kan de maatschappij ernstig ontwrichten", merkt de minister op. "Het hoge aantal slachtoffers en de forse impact moeten we tegen gaan. Daarom helpen we burgers en bedrijven om weerbaarder te worden."

De afgelopen jaren lanceerde de overheid verschillende bewustzijnscampagnes, bijvoorbeeld over social engineering en het inschakelen van tweefactorauthenticatie. Daarnaast werden lokale projecten met gemeenten gestart om cybercrime tegen te gaan en zijn er 'diverse interventies' ontwikkeld om jonge en potentiele daders op het rechte pad te brengen of te houden, laat Van Weel verder weten. "Deze interventies zetten we ook in 2025 in", voegt de minister toe.

Van Weel schrijft ook dat de nationale veiligheid onder druk staat. "Dreigingen zijn urgenter en complexer dan ooit." Daarom zijn volgens de bewindsman nu adequate voorbereidingen en versterking van de weerbaarheid in brede zin nodig. "Ook van burgers en bedrijven. Het kabinet gaat hier sterk op inzetten." Om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen wil de minister de weerbaarheid versterken tegen onder andere digitale dreigingen en uitval/verstoring van vitale infrastructuur.