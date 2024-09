GroenLinks-PvdA en D66 willen opheldering over besmette IoT-apparaten

GroenLinks-PvdA en D66 hebben het kabinet om opheldering gevraagd over duizenden besmette routers en Internet of Things (IoT)-apparaten die door de Amerikaanse autoriteiten in Nederland werden aangetroffen. Volgens de VS waren de apparaten onderdeel van een botnet dat door een Chinees bedrijf werd beheerd. De FBI wist controle over het botnet te krijgen en verstuurde vervolgens een commando waarmee de malware werd verwijderd.

Berichtgeving over het botnet is aanleiding voor Kamerleden Kathmann (GroenLinks-PvdA) en Van der Werf (D66) om Kamervragen te stellen. "Sinds wanneer is deze hack bij u bekend? Hoeveel tijd is er verstreken tussen de initiële aanval en het moment dat het onder uw aandacht kwam?", willen de Kamerleden weten van minister Weel van Justitie en Veiligheid, minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Szabo voor Digitalisering.

De bewindslieden moeten ook laten weten of ze bekend zijn met het motief achter de aanval, naast het kapen van deze systemen voor het uitvoeren van andere cyberaanvallen. De FBI liet gisteren al weten dat de besmette apparaten als proxy werden gebruikt bij het uitvoeren van aanvallen. Tevens vragen Kathmann en Van der Werf of de aanval gericht of ongericht was.

"Op welke termijn verwacht u een totaalbeeld te hebben van de gevolgen, de schaal en het motief van deze aanval? Kunt u de analyse (al dan niet vertrouwelijk) aan de Kamer doen toekomen?", vragen de Kamerleden verder. Die willen ook duidelijkheid of vitale infrastructuur is getroffen. "Zijn de volledige gevolgen voor de cyberveiligheid van Nederland in beeld?", gaan Kathmann en Van der Werf verder. Ook willen ze weten of er staatsgeheime informatie is gestolen.

"Kunt u vaststellen of de getroffen apparaten een gedeelde kwetsbaarheid hadden? Hoe kan deze kwetsbaarheid worden afgedekt? Zou de Cyber Resilience Act (CRA) voorkomen dat dergelijke hacks in de toekomst weer plaatsvinden?", is ook een vraag die de bewindslieden moeten beantwoorden. Uit informatie van de FBI blijkt dat de apparaten via allerlei bekende apparaten besmet zijn geraakt. De bewindslieden zijn ook gevraagd welke gevolgen ze aan de aanval verbinden. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.