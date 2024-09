Privacyexpert hekelt 'confrontatiemonitor' bij zelfscankassa’s Jumbo

Jumbo maakt als onderdeel van een test bij sommige winkels gebruik van 'confrontatiemonitoren', waarmee klanten zichzelf zien tijdens het scannen en afrekenen van boodschappen bij de zelfscankassa's. De supermarktketen wil naar eigen zeggen zo onderzoeken of de 'spiegelfunctie' van de monitoren helpen bij het tegengaan van winkeldiefstal. Jumbo heeft echter geen noodzaak om klanten op deze manier bij de zelfscankassa's te monitoren, zo stelt Vincent Böhre, directeur en jurist bij Privacy First, tegenover het AD.

"In een aantal winkels wordt, bij wijze van pilot, gebruik gemaakt van een confrontatiemonitor bij de zelfscankassa’s. Op zo’n monitor ziet een klant zichzelf tijdens het scannen en afrekenen van de boodschappen. De confrontatiemonitoren zijn niet aangesloten op het reguliere camerasysteem; de beelden worden niet opgenomen", zo laat Jumbo in het privacy statement weten. "De confrontatiemonitoren hebben dan ook enkel een spiegelfunctie. De monitoren zijn bij wijze van test opgehangen om te onderzoeken of deze confrontatie potentiële gevallen van diefstal tegen kan gaan."

Böhre vindt het gebruik van de confrontatiemonitoren bezwaarlijk. "Zelfs als je ze niet opslaat, is het verboden, want er worden toch gegevens verwerkt: medewerkers kunnen alsnog meekijken. De noodzaak mist en er zijn andere, minder ingrijpende manieren om hetzelfde effect te bereiken." De privacyexpert voegt toe dat de supermarkt klanten bij voorbaat wantrouwt. "Voorheen was de klant koning, tegenwoordig gaat hij door voor potentieel crimineel."

Security.NL meldde onlangs dat software van het Franse bedrijf Veesion, dat supermarkten en winkels gebruiken om verdacht gedrag te detecteren, volgens de hoogste Franse bestuursrechter, de Conseil d'Etat, in strijd met de AVG is. Eerder stelde de Franse privacytoezichthouder dat de software in strijd met Artikel 21 van de AVG is, dat gaat over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. "Onze software registreert alleen verdacht gedrag. Het is daarna aan degene die het filmpje bekijkt om daar iets mee te doen”, laat een woordvoerder van Veesion Benelux tegenover het AD weten. Het bedrijf voegt toe zich aan de AVG te houden en dat beelden worden geanonimiseerd.

Volgens Böhre zijn dergelijke gegevens niet te anonimiseren. "Bewegingen van mensen zijn uniek, dus terug te voeren naar één persoon. Iemand die ouder is, moeilijk loopt of bijvoorbeeld een handicap heeft zal er dus sneller uitgepikt worden. Je zult maar nét die ene gehandicapte of oudere persoon zijn die er steeds uitgepikt wordt. Die moet steeds aan winkelpersoneel uitleggen dat hij niets steelt, maar anders beweegt."