Duitse politie haalt bijna vijftig 'criminele cryptobeurzen' uit de lucht

De Duitse politie heeft bijna vijftig cryptobeurzen die in het land werden gehost uit de lucht gehaald. Volgens de Duitse autoriteiten werden de beurzen gebruikt voor het witwassen van geld. Op een overzicht van de offline gehaalde platforms wordt gesproken over 'criminele cryptobeurzen'. De Duitse politie wijst vooral naar de mogelijkheid om zonder registratieproces en know-your-customer controle transacties uit te voeren.

Onder de gebruikers bevonden zich ransomwaregroepen en botnetbeheerders, aldus de Duitse autoriteiten. Op de platforms was het mogelijk om cryptovaluta naar andere cryptovaluta of traditionele valuta om te zetten. Volgens de Duitse politie heeft het tijdens de operatie 'uitgebreide' gebruikers- en transactiegegevens van de uitgeschakelde beurzen weten veilig te stellen. Het grootste deel van de beurzen was sinds 2022 actief. De oudste beurs, Xchange.cash, was sinds 2012 online en zou voor bijna 1,3 miljoen transacties zijn gebruikt.

"This was your final exchange!", aldus een boodschap van de Duitse politie aan beheerders en gebruikers van de cryptobeurzen. "We hebben hun servers gevonden en in beslag genomen - ontwikkelservers, productieservers, back-upservers. We hebben hun data - en daarom hebben we jouw data. Transacties, registratiegegevens, ip-adressen. Onze zoektocht naar sporen begint. Tot gauw."