Telegram gaat ip-adressen en telefoonnummers verdachten met politie delen

Telegram gaat ip-adressen en telefoonnummers van personen die van 'criminele activiteiten' worden verdacht met de autoriteiten delen, zo laat de chatdienst in een aangepast privacybeleid weten. Dit werd eerder alleen nog gedaan bij terreurverdachten. "Als telegram een geldig bevel van de relevante gerechtelijke autoriteiten ontvangt die bevestigen dat je verdachte bent in een zaak met betrekking tot criminele activiteiten die in strijd met de voorwaarden van Telegram zijn, zullen we een juridische analyse van het verzoek uitvoeren en kunnen je ip-adres en telefoonnummer met de relevante autoriteiten delen."

Telegram-oprichter Pavel Durov werd onlangs door de Franse autoriteiten aangehouden. Durov kwam gisteren zelf ook met een aankondiging over het aangepaste privacybeleid. Daarin stelt hij dat de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid zijn aangepast om crimineel gebruik van Telegram Search tegen te gaan. "We hebben het duidelijk gemaakt dat de ip-adressen en telefoonnummers van degenen die onze regels overtreden in reactie op geldige gerechtelijke verzoeken gedeeld kunnen worden."

Tevens stelt Durov dat een apart team van moderatoren door middel van kunstmatige intelligentie Telegram Search een stuk veiliger heeft gemaakt. "Alle problematische content die we in Search vonden is niet langer toegankelijk." Daarnaast worden gebruikers die alsnog iets 'onveilig of illegaal' aantreffen opgeroepen om dit te rapporteren.

"Deze maatregelen moeten criminelen ontmoedigen. Telegram Search is bedoeld voor het vinden van vrienden en nieuws, niet voor het promoten van illegale goederen. We laten rotte appels niet de integriteit van ons platform met bijna één miljard gebruikers in gevaar brengen", aldus Durov.