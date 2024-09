Kaspersky verwijdert zichzelf bij Amerikaanse klanten, installeert UltraAV

Antivirusbedrijf Kaspersky heeft de eigen virusscanner bij Amerikaanse klanten verwijderd en vervolgens automatisch UltraAV geïnstalleerd, tot verrassing van sommige gebruikers. Bij sommige gebruikers verscheen ook UltraVPN op het systeem. De Amerikaanse regering besloot in juni om de verkoop van Kaspersky-producten in de VS te verbieden en later deze maand ook het uitbrengen van updates voor de software. Daarop maakte Kaspersky bekend dat het de VS zal verlaten.

De virusbestrijder sloot een overeenkomst met antivirusbedrijf Pango, dat alle Kaspersky-klanten in de VS overneemt. De afgelopen dagen is Kaspersky begonnen om zichzelf van Amerikaanse systemen te verwijderen en UltraAV te installeren. Voor veel gebruikers kwam dit ondanks eerdere berichtgeving als een verrassing, zo blijkt uit reacties op Reddit en het Kaspersky-forum. Meerdere klanten zijn ook niet blij met de automatische installatie en overgang naar UltraAV, omdat ze het bedrijf niet kennen en vertrouwen. In een reactie op het eigen forum laat Kaspersky weten dat het nauw met UltraAV heeft samengewerkt om de overgang naar de andere virusscanner zo naadloos mogelijk te maken.