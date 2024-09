Populaire apps in Google Play Store besmet met Necro-malware

Onderzoekers hebben in verschillende populaire apps die in de Google Play Store worden aangeboden malware aangetroffen. De apps hebben bij elkaar elf miljoen downloads, maar niet alle versies van de apps waren besmet. Dat laat antivirusbedrijf Kaspersky in een analyse weten. Het gaat om de Wuta Camera app met meer dan tien miljoen downloads en Max Browser met meer dan één miljoen downloads.

In verschillende versies van deze apps vonden onderzoekers de Necro Trojan. Deze malware werd een aantal jaar geleden ook in de 'CamScanner – Phone PDF Creator' app aangetroffen. De malware laat op besmette toestellen advertenties zien en kan slachtoffers op betaalde abonnementsdiensten abonneren. Google heeft na te zijn ingelicht de Max Browser uit de Play Store verwijderd. Van de Wuta Camera app is inmiddels alleen een opgeschoonde versie beschikbaar.