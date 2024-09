Kabinet wil volgend jaar burgerservicenummer voor Caribisch Nederland

Het kabinet wil volgend jaar het burgerservicenummer (BSN) in Caribisch Nederland invoeren, zo laat staatssecretaris Szabo voor Digitalisering aan de Tweede Kamer weten (pdf). Zijn voorganger Van Huffelen stelde eerder nog dat het BSN het leven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba gemakkelijker gaat maken. Het doel is dat de bijna 29.000 inwoners van de eilanden die in de bevolkingsadministratie zijn geregistreerd een BSN krijgen.

"Het versterken van de digitale overheid en identiteitsinfrastructuur in Caribisch Nederland acht ik van groot belang", aldus Szabo. Hij meldt dat op dit moment de invoering van het BSN voor alle inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt voorbereid. "Het streven is om het BSN in 2025 in te voeren in Caribisch Nederland. Met het BSN wordt de basis gelegd voor de verdere digitalisering van dienstverlening."

Naast de noodzakelijke wetswijzigingen wordt volgens de staatssecretaris de komende periode verder gewerkt aan publieksvoorlichting en aanpassingen van ict-systemen. Het wetsvoorstel voor de invoering van het BSN in Caribisch Nederland en 'voorzieningen digitale overheid' zal naar verwachting in september of oktober naar de Tweede Kamer gaan.