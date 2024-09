Waterbedrijf VS valt wegens cyberincident terug op handmatige bediening

Een Amerikaans waterzuiveringsbedrijf is wegens een cyberincident, dat veel kenmerken van een ransomware-aanval heeft, teruggevallen op handmatige bediening. Volgens Arkansas City, dat zo'n twaalfduizend inwoners telt, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het waterbedrijf veilig kan blijven functioneren. Het stadsbestuur stelt dat de watervoorziening veilig is en de dienstverlening niet verstoord is geraakt.

"Ondanks het incident blijft de watervoorziening helemaal veilig en heeft er geen verstoring van de dienstverlening plaatsgevonden. Uit voorzorg is de waterzuiveringsinstallatie op handmatige bediening teruggevallen terwijl de situatie wordt opgelost", laat stadsmanager Randy Frazer weten. Details over het soort cyberincident zijn niet gegeven. Wel zou er inmiddels met cybersecurity-experts en de autoriteiten worden samengewerkt.

Een woordvoerder van de stad laat tegenover KWCH weten dat een medewerker van de waterzuiveringsinstallatie zondagochtend ontdekte dat een computer niet meer werkte. Daarbij is erop het scherm een melding achtergelaten die duidelijk maakt dat het niet om een storing gaat en er contact met het opgegeven e-mailadres moest worden gezocht, aldus de woordvoerder. Verdere details ontbreken, maar dit lijkt een ransomware-aanval te suggereren.