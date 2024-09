Cyberagentschap gaat certificering Europese ID-wallets ondersteunen

Het Europese cyberagentschap ENISA gaat op verzoek van de Europese Commissie certificering van ID-wallets ondersteunen. Met de ID-wallets kunnen burgers en ondernemers straks digitaal zaken doen in Nederland en de rest van Europa. De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. De wallet-applicaties maken het mogelijk om identiteitsdocumenten op te slaan en persoonlijke identificeerbare data met andere partijen te delen.

ENISA gaat nu aan de slag met de voorbereiding voor een certificeringsschema voor de ID-wallets en elektronische identificatie. "Een certificeringsschema voor de EU Digital Identity (EUDI) Wallets is essentieel voor een succesvolle werking van het walletconcept. De certificering zorgt ervoor dat EUDI-wallets veilig zijn en de privacy en persoonlijke gegevens van gebruikers beschermen. Bovendien garandeert het ook dat burgers hun nationale digitale wallets in de hele EU kunnen gebruiken", zegt Christiane Kirketerp de Viron, plaatsvervangend directeur voor Digital Society, Trust and Cybersecurity van de Europese Commissie.