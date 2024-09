'Cyberaanval kan pensioenuitvoerder APG maandenlang platleggen'

Een cyberaanval kan pensioenuitvoer APG maandenlang platleggen, wat het einde van het bedrijf kan betekenen. Dat stelt Schuberg Philis op basis van onderzoek naar APG, zo stelt De Limburger op basis van het onderzoeksrapport. De onderzoekers keken naar hoe snel de pensioenuitvoerder na een grote cyberaanval weer operationeel is. In het geval van APG kan het mogelijk zes tot twaalf maanden duren om de digitale infrastructuur weer online te krijgen.

Zo blijkt de buitenkant van de organisatie goed beveiligd te zijn, maar geldt dat niet voor de interne omgeving, aldus De Limburger. Een aanvaller die weet binnen te dringen kan bijvoorbeeld toegang krijgen tot gegevens over opgebouwde rechten van pensioendeelnemers. De applicaties en systemen van APG zouden onvoldoende gecompartimenteerd zijn, aldus de krant.

Verder blijkt dat de pensioenuitvoerder wel over een back-upsysteem beschikt, maar dat dit niet zo is ingericht dat het bedrijf bij een aanval snel weer operationeel kan zijn. Bronnen stellen tegenover De Limburger dat het rapport voor paniek bij de top van pensioenfonds ABP en De Nederlandsche Bank (DNB) heeft gezorgd. Een woordvoerder van APG is niet bekend met paniek bij de top.

Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om opheldering gevraagd. "Hoe kijkt u naar de uitkomst van het onderzoek van Schuberg Philis dat APG mogelijk zes tot twaalf maanden nodig zou hebben om de digitale infrastructuur weer op de rit te krijgen in een zogenoemde ‘no-IT-situatie’, een situatie waarin hackers alles platleggen?", wil Kamerlid Joseph van de minister weten.

"Vindt u het in dat licht ook zorgelijk dat uit het onderzoek naar voren komt dat de grootste kwetsbaarheden in de it-beveiliging in de programma’s en applicaties zitten waar dagelijks mee wordt gewerkt bij APG?", vraagt het NSC-Kamerlid verder. De minister moet ook laten weten hoe hij de onderzoeksuitkomst beoordeelt dat de back-ups van APG op dit moment niet zodanig zijn ingericht dat het bedrijf weer snel operationeel kan zijn in het geval van een cyberaanval. Van Hijum heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.