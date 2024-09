VVD wil opheldering over ronselen van jongeren als geldezel

De VVD heeft Kamervragen aan minister Van Weel van Justitie en Veiligheid gesteld over ronselaars die jongeren proberen te ronselen als geldezel. Onlangs meldde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat jongeren de pakkans van een geldezel onderschatten, ook al is die eenvoudig opgespoord. Geldezels, ook wel katvangers genoemd, stellen hun rekening ter beschikking van criminelen of maken geld dat via misdrijven is verkregen over naar criminelen. In veel gevallen gaat het hierbij om cybercrime. Volgens opsporingsdiensten spelen katvangers een zeer belangrijke rol bij allerlei vormen van fraude en oplichting.

In Nederland zouden duizenden jongeren zich als geldezel laten gebruiken. Aanleiding voor VVD-Kamer Dral om Kamervragen te stellen. "Hoe is het benaderen van jongeren om hun rekening beschikbaar te stellen voor criminelen momenteel strafbaar gesteld, hoeveel mensen zijn hiervoor vervolgd en hoeveel mensen zijn hiervoor veroordeeld in de afgelopen vijf jaren?"

De minister moet ook duidelijk maken hoe ouders en scholen betrokken worden bij het voorkomen dat jongeren zich laten inzetten als geldezel. "Valt het benaderen van jongeren om hun rekening beschikbaar te stellen voor criminele doeleinden straks onder het gemoderniseerde artikel 273f? Zo nee, waarom niet?", wil Dral verder weten. De minister moet binnen drie weken met een antwoord komen.