Taskforce telde vorig jaar 6700 ransomware-aanvallen wereldwijd

De Ransomware Task Force, die in 2021 werd opgericht, heeft vorig jaar wereldwijd zo'n 6700 ransomware-aanvallen geteld, waarvan honderdtwintig in Nederland. Een toename van 73 procent ten opzichte van 2022. Vorig jaar vond via een kwetsbaarheid in MOVEit Transfer één van de grootste ransomware-aanvallen in de geschiedenis plaats Door het beveiligingslek wisten criminelen achter de Clop-ransomware bij bijna 2800 organisaties de gegevens van zo'n 96 miljoen personen te stelen.

Daarnaast stelt de taskforce dat criminelen zich op 'big game hunting' richten, waarbij 'high-value' ondernemingen en organisaties het doelwit van de ransomware-aanvallen zijn. De meeste ransomware-aanvallen werden in de Verenigde Staten waargenomen. Over het hele jaar genomen ging het om 6670 aanvallen in 117 landen, uitgevoerd door 66 verschillende ransomwaregroepen. In Nederland werden 120 aanvallen geteld.

"Omdat ransomware-activiteit de verkeerde kant op blijft gaan, herhalen we onze oproep voor meer focus op afschrikking en verstoring", aldus de taskforce. "Aanwezig bewijs suggereert dat acties die overheid en industrie vorig jaar namen niet genoeg waren om de winstgevendheid van het ransomwaremodel aanzienlijk te verminderen", concludeert de taskforce. Die kwam in 2021 met 48 aanbevelingen voor de aanpak van ransomware, maar stelt dat pas de helft hiervan aanzienlijke voortgang laten zien.