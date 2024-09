Politie getroffen door datalek: namen alle medewerkers buitgemaakt

De politie waarschuwt personeel voor een datalek nadat er is ingebroken op een politieaccount. "Hierbij zijn werkgerelateerde contactgegevens van politiemedewerkers buitgemaakt. Behalve de namen van collega’s, gaat het verder niet om privégegevens of onderzoeksgegevens", aldus een verklaring van de politie. De politie is inmiddels zelf een onderzoek gestart. Tevens zijn medewerkers gevraagd extra alert te zijn op phishingmails of verdachte berichten en telefoontjes.

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat werkgerelateerde contactgegevens van alle politiemedewerkers zijn buitgemaakt. "Behalve de namen van politiemedewerkers, gaat het verder niet om privégegevens of onderzoeksgegevens. Momenteel wordt door de politie onderzoek gedaan naar de oorzaak en de impact van het incident. De politie heeft melding gemaakt van het lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens", aldus de bewindsman, die geen verdere details over het datalek heeft. De politie heeft inmiddels politiemedewerkers op de hoogte gesteld van het incident.