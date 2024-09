Politie start meldpunt voor agenten met vragen over datalek

De politie is naar aanleiding van het datalek dat vrijdag bekend werd gemaakt een meldpunt gestart waar politiemedewerkers met vragen terecht kunnen. "Natuurlijk moet iedereen binnen en buiten de politie erop kunnen rekenen dat de gegevens die de politie heeft, in veilige handen zijn. Ik realiseer me heel goed dat deze hack bij collega’s tot vragen en zorgen leidt. We hebben daarom een speciaal meldpunt opgericht waar zij terecht kunnen", zegt korpschef Janny Knol.

Volgens Knol worden de omvang en impact van het datalek onderzocht om tot concrete antwoorden te komen. "Vanzelfsprekend worden alle mogelijke maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Mijn allergrootste prioriteit is de bescherming van politiecollega’s en het voorkomen van verdere schade." Ook premier Schoof liet na afloop van de ministerraad weten geschrokken te zijn van het datalek.

"Want dat raakt alle politiemedewerkers, maar men is nog natuurlijk volop nog in het onderzoek. Dus er zijn 65.000 mensen waar alle e-mailgegevens bekend zijn geworden, dus niet de NAW-gegevens, maar wel alle emailgegevens. En dat is buitengewoon schadelijk en de minister van Justitie en Veiligheid is ook enorm geschrokken. De politie ook. En ja, dat is, echt gewoon erg", aldus de premier.

Schoof noemde het enige goede nieuws dat het in ieder geval geen naam en adresgegevens zijn van mensen. "Dus niet waar ze wonen of de precieze gegevens wie ze zijn, dat staat er allemaal niet bij, omdat het om die e-mailgegevens gaat. Maar ik ga er dus ook vanuit dat mensen geen gevaar lopen, maar nogmaals: het onderzoek loopt nog. En ik heb ook geconstateerd dat ook bij de politie, en vanzelfsprekend ook uitermate begrijpelijk, er ook onrust is."