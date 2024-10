Microsoft Defender waarschuwt gebruikers voor openbare wifi

Microsofts gratis virusscanner Defender waarschuwt gebruikers voortaan ook voor onveilige en 'verdachte' openbare wifi. Volgens het techbedrijf zijn dergelijke netwerken niet altijd veilig en kan persoonlijke data van gebruikers gevaar lopen. De waarschuwing wordt alleen getoond voor gebruikers met een Microsoft 365 family of persoonlijk abonnement. Daarnaast moeten gebruikers zijn ingelogd met hun Microsoft-account.

De virusscanner zal automatisch detecteren en waarschuwen voor 'unsecure' en 'unsafe' wifi-verbindingen. In dit laatste geval gaat het om 'verdachte wifi', waarbij Microsoft gebruikmaakt van heuristiek. In de waarschuwing zal de optie worden geboden om een vpn-verbinding in te schakelen. De wifi-detectie is op dit moment beschikbaar voor Android, iOS en Windows. MacOS-support volgt. Gebruikers kunnen de waarschuwing van de virusscanner negeren en gewoon verbinding met de wifi-netwerken maken.