ABN Amro lanceert 'Gesprek Check' tegen bankhelpdeskfraude

ABN Amro heeft voor gebruikers van de bank-app een nieuw feature toegevoegd die moet helpen tegen bankhelpdeskfraude. Via 'Gesprek Check' kunnen klanten via de bank-app zien of ze echt een medewerker van de bank aan de lijn hebben. ABN Amro omschrijft het als een 'extra veiligheidshulpmiddel'.

"Oplichtingspraktijken zoals (bank)helpdeskfraude, waarbij een crimineel zich voordoet als bankmedewerker, worden vaak niet herkend. Uit recent onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van ABN Amro blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders niet volledig op de hoogte is van wat een bank nooit aan haar klanten vraagt", zo laat de bank verder weten. Als een klant twijfelt of het echt ABN Amro aan de telefoon is, kan die om een Gesprek Check vragen. De bankmedewerker stuurt dan een (pop-up) bericht in de app en in Internet Bankieren om het gesprek te bevestigen.

"Een adviseur van ABN Amro die met een particuliere klant belt, plaatst op dat moment een bericht in Internet Bankieren of in de ABN Amro-app van de klant. Via die twee kanalen kunnen klanten vervolgens een pop-up zien met de bevestiging dat ze inderdaad met iemand van de bank spreken", zegt Jorissa Neutelings van ABN Amro. "Het voorziet echt in een belangrijke behoefte."