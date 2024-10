Belgische politie waarschuwt opnieuw voor risico's openbare wifi

De Belgische politie heeft vandaag opnieuw voor de risico's van openbare wifi-netwerken gewaarschuwd. De waarschuwing is onderdeel van de Europese cybersecuritymaand. "Pas op voor openbare wifi: we kunnen het niet genoeg herhalen, hackers gebruiken wifinetwerken om je in de val te lokken en zich toegang te verschaffen tot je gegevens. Log niet in op netwerken die geen wachtwoord vragen en zeker niet om transacties te verrichten! Een VPN gebruiken, kan je helpen om je communicatie te versleutelen", aldus de federale politie.

Geregeld komt de Belgische politie met waarschuwingen voor openbare wifi-netwerken. Zo wordt aangeraden de dataverbinding van de telefoon te gebruiken of anders een vpn te installeren. Vorig jaar kwam de Nederlandse politie met een zelfde soort waarschuwing voor vakantiegangers. In de waarschuwingen van de autoriteiten worden echter geen voorbeelden gegeven van aanvallen die daadwerkelijk via openbare wifi-netwerken hebben plaatsgevonden.