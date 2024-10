RDI onderzoekt naleving meld- en zorgplicht door internetproviders

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) gaat later dit jaar onderzoeken hoe internetproviders de meld- en zorgplicht naleven. Providers hebben een zorgplicht als het gaat om de beveiliging van hun diensten en netwerken. Zo moeten er ‘passende technische en organisatorische' maatregelen worden genomen om de veiligheid en continuïteit van de diensten te waarborgen.

'Passend' betekent volgens de RDI dat de kosten van de maatregelen in verhouding staan tot de risico’s. De meldplicht houdt in dat beveiligingsincidenten en storingen bij de RDI gemeld worden. "Het melden van incidenten helpt bij het verbeteren van beveiligingsmaatregelen en geeft inzicht in cyberdreigingen – de meldplicht zou je dus ook een leerplicht kunnen noemen", legt de toezichthouder uit.

Met de inspecties wil de RDI naar eigen zeggen kijken hoe internetproviders de zorg- en meldplicht naleven. "Naleving van de meld- en zorgplicht verkleint de kans op incidenten en verbetert de (digitale) weerbaarheid van de aanbieders", aldus de toezichthouder. Die wil met de inspecties ook het bewustzijn over geldende wetgeving vergroten om zo partijen die onder het toezicht vallen aan te zetten werk te maken van digitale weerbaarheid.