'Vpn-providers beschermen niet je privacy en zijn niet te vertrouwen'

Vpn-providers beschermen niet je privacy op internet en zijn niet te vertrouwen, zowel de gratis als betaalde aanbieders, zo stelt TechCrunch in een serie artikelen waarin het stelt dat de meeste mensen geen vpn nodig hebben. Wanneer een vpn wel is vereist is het verstandiger om zelf een vpn-server op te zetten, aldus het online magazine.

"Vpn-providers zijn bijna overal", merkt redacteur Zack Whittaker op. Hij wijst naar alle online advertenties en influencers op YouTube die reclame voor vpn-diensten maken. "Vpn's zijn een bloeiende industrie die beweren je privacy te beschermen door je anoniem op internet te houden door je browsegeschiedenis te verbergen. Geloof het niet. Vpn-providers zijn over het algemeen niet goed voor je privacy."

Whittaker benadrukt dat een vpn-provider alleen het verkeer van gebruikers omleidt via de eigen servers. "Dat roept de vraag op: Waarom zou je een vpn die belooft je privacy te beschermen meer vertrouwen dan je internetprovider? Het eenvoudige antwoord is dat je dat niet kunt, en dat je dat ook niet zou moeten doen." Eén van de problemen is dat gebruikers niet kunnen zien wat er met hun data gebeurt, merkt de redacteur op.

TechCrunch heeft een eenvoudige flowchart gemaakt waarin staat wanneer het nuttig kan zijn een vpn te gebruiken. Het gaat dan vooral om het omzeilen van geografische beperkingen om content in een andere regio te bekijken. "Vpn's kunnen in bepaalde gevallen handig zijn, maar het is belangrijk om hun beperkingen te kennen. Vertrouw niet op vpn-providers om je privacy of anonimiteit te beschermen", besluit Whittaker. Wie toch een vpn nodig heeft kan die volgens TechCrunch beter zelf opzetten, waarbij een uitleg wordt gegeven om een eigen server gebaseerd op Tailscale op te zetten.