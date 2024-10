'Dertig procent Nederlanders vindt eigen kennis over cybersecurity goed'

Dertig procent van de Nederlanders vindt de eigen kennis over cybersecurity goed tot zeer goed. Een ongeveer zelfde percentage beoordeelt de eigen kennis als matig tot zeer slecht. De grootste groep (41 procent) vindt de eigen kennis redelijk. De kennis die men heeft, komt vooral van familie of vrienden en campagnes van banken of de overheid. Werkenden krijgen veel van hun kennis via de ict-afdeling op hun werk. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Alert Online, dat door Ipsos I&O onder ruim dertienhonderd Nederlanders werd uitgevoerd.

De helft van de werkenden (46 procent) zegt kennis over digitale veiligheid op te doen via de ict-afdeling op het werk. Voor twee op de vijf Nederlanders zijn familie en vrienden een belangrijke kennisbron. Een derde noemt campagnes van banken of overheid. Minder vaak dan vorig jaar noemt men familie en vrienden, kranten, internetproviders en boeken als informatiebron.

Het onderzoek keek ook hoe ambtenaren en medewerkers hun kennis inschatten. Acht op de tien ambtenaren is van mening dat de eigen kennis over online veiligheid redelijk tot zeer goed is. Een vijfde vindt het eigen kennisniveau matig of nog minder (16 procent matig, twee procent slecht, één procent zeer slecht). Dat is vergelijkbaar met de vorige meting in 2023. De gemiddelde Nederlander schat de eigen kennis over online veiligheid lager in (22 procent matig; vijf procent slecht en twee procent zeer slecht).

Bij de groep medewerkers schat 27 procent hun eigen kennis over online veiligheid in als (zeer) goed. Onder alle Nederlanders is dit 30 procent. Ict-verantwoordelijken schatten hun kennis hoger in dan andere medewerkers: 53 procent beoordeelt de eigen kennis als (zeer) goed (pdf).